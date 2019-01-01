Ботинок и карандаш

ПРЛ 2: распространённость, качество жизни и эмоциональная регуляция
Продолжение. В предыдущей статье мы рассмотрели феноменологию пограничного расстройства личности («что такое ПРЛ и в чём оно проявляется»), в этой...
Что общего между ботинком и карандашом? То, что они оба — чёрное лиственное дерево!
Судите сами: карандаш обычно чёрный и деревянный, а ботинок — это обувь лесорубов.
А мы — способны понимать людей, которые делают такие обобщения.
Мы знаем, что не всегда человек, уверенно находящий общее у ботинка и карандаша — шизофреник, что галлюцинации — это не только продуктивная симптоматика, которую нужно глушить нейролептиками, но и ценный источник знаний о процессах в бессознательном, что паранойя не означает отсутствия угрозы, а также о том, что в сумасшествии можно найти свои плюсы.
Мы понимаем, что словами «всё хорошо» и «соберись, тряпка» депрессия не лечится, а пограничное расстройство личности — не миф, а тяжёлое инвалидизирующее заболевание.
Мы понимаем, что оланзапин не следует использовать лицам с избыточным весом (без крайней необходимости и тщательного врачебного мониторинга), а амисульприд может вызывать повышение уровня пролактина, и зачем об этом вообще должен знать психолог.
Прошёл профессиональную переподготовку по клинический психологии в Новосибирском институте клинической психологии, сертификацию по программе Master Psychopharmacology Program от Neuroscience Education Institute, США. Имеет официальный психиатрический диагноз — F21.8 (шизотипическое расстройство). Достиг уровня стойкой ремиссии.
Окончила Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет (г. Владивосток) по специальности «Клиническая психология». Работает медицинским психологом в психиатрической больнице. Специализируется на проведении патопсихологических исследований.
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Продолжение. В предыдущей статье мы рассмотрели феноменологию пограничного расстройства личности («что такое ПРЛ и в чём оно проявляется»), в этой...
Кристине, без её примера и поддержки я никогда не решилсябы взяться за эту работу, не осмелилсябы по-настоящему увидеть и принятьвсю...
Synopsis: шизоид — не диагноз, это тип характера. Существуют шизоиды, имеющие психические заболевания (как существуют истероиды, эпилептоиды, сварщики, мужчины и...
Списки типичных ошибок в коммуникации (с решениями или без) не составлял только ленивый (последнее досадное недоразумение я попытаюсь исправить этим...
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