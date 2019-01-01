Ботинок и карандаш

немного о нас...

Что общего между ботинком и карандашом? То, что они оба — чёрное лиственное дерево!



Судите сами: карандаш обычно чёрный и деревянный, а ботинок — это обувь лесорубов.

А мы — способны понимать людей, которые делают такие обобщения.

Мы знаем, что не всегда человек, уверенно находящий общее у ботинка и карандаша — шизофреник, что галлюцинации — это не только продуктивная симптоматика, которую нужно глушить нейролептиками, но и ценный источник знаний о процессах в бессознательном, что паранойя не означает отсутствия угрозы, а также о том, что в сумасшествии можно найти свои плюсы.

Мы понимаем, что словами «всё хорошо» и «соберись, тряпка» депрессия не лечится, а пограничное расстройство личности — не миф, а тяжёлое инвалидизирующее заболевание.

Мы понимаем, что оланзапин не следует использовать лицам с избыточным весом (без крайней необходимости и тщательного врачебного мониторинга), а амисульприд может вызывать повышение уровня пролактина, и зачем об этом вообще должен знать психолог.