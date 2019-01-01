ДИАГНОСТИКА. ТЕРАПИЯ. АДАПТАЦИЯ

Мы знаем о проблемах с психикой не только из книг и опыта работы с клиентами. Мы смогли их преодолеть и готовы помочь другим сделать это.

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Ботинок и карандаш
немного о нас...

Ботинок и карандаш

Что общего между ботинком и карандашом? То, что они оба — чёрное лиственное дерево!

Судите сами: карандаш обычно чёрный и деревянный, а ботинок — это обувь лесорубов.

А мы — способны понимать людей, которые делают такие обобщения.

Мы знаем, что не всегда человек, уверенно находящий общее у ботинка и карандаша — шизофреник, что галлюцинации — это не только продуктивная симптоматика, которую нужно глушить нейролептиками, но и ценный источник знаний о процессах в бессознательном, что паранойя не означает отсутствия угрозы, а также о том, что в сумасшествии можно найти свои плюсы.

Мы понимаем, что словами «всё хорошо» и «соберись, тряпка» депрессия не лечится, а пограничное расстройство личности — не миф, а тяжёлое инвалидизирующее заболевание.

Мы понимаем, что оланзапин не следует использовать лицам с избыточным весом (без крайней необходимости и тщательного врачебного мониторинга), а амисульприд может вызывать повышение уровня пролактина, и зачем об этом вообще должен знать психолог.

Тест

Виталий Лобанов

Виталий Лобанов

Клинический психолог

Прошёл профессиональную переподготовку по клинический психологии в Новосибирском институте клинической психологии, сертификацию по программе Master Psychopharmacology Program от Neuroscience Education Institute, США. Имеет официальный психиатрический диагноз — F21.8 (шизотипическое расстройство). Достиг уровня стойкой ремиссии.

Test Kris

Кристина Лобанова

Кристина Лобанова

Клинический психолог

Окончила Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет (г. Владивосток) по специальности «Клиническая психология». Работает медицинским психологом в психиатрической больнице. Специализируется на проведении патопсихологических исследований.

Что мы можем

Провести патопсихологическое исследование, психотерапию, дать ответы на вопросы

Сколько стоит

Мы поддерживаем гибкое ценообразование с целью сделать наши услуги доступными для всех

Как работаем

Удалённо: по скайпу или любому другому видеочату

Чем мы отличаемся от других

Не знаем. Но мы стараемся работать так, чтобы от этого была польза для наших клиентов

Наши публикации

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ПРЛ 2: распространённость, качество жизни и эмоциональная регуляция

Продолжение. В предыдущей статье мы рассмотрели феноменологию пограничного расстройства личности («что такое ПРЛ и в чём оно проявляется»), в этой...

ПРЛ: феноменология

ПРЛ: феноменология

Кристине, без её примера и поддержки я никогда не решилсябы взяться за эту работу, не осмелилсябы по-настоящему увидеть и принятьвсю...

Кто такие шизоиды, где они обитают, и почему вам может быть полезно о них узнать

Кто такие шизоиды, где они обитают, и почему вам может быть полезно о них узнать

Synopsis: шизоид — не диагноз, это тип характера. Существуют шизоиды, имеющие психические заболевания (как существуют истероиды, эпилептоиды, сварщики, мужчины и...

Десять распространённых ошибок в коммуникации

Десять распространённых ошибок в коммуникации

Списки типичных ошибок в коммуникации (с решениями или без) не составлял только ленивый (последнее досадное недоразумение я попытаюсь исправить этим...

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Тел.: +7 924 139 09 14
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